بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالوادى الجديد‎

لقى شخصان مصرعهما وآصيب 6 آخرين، اليوم الاربعاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة بسيارتين ملاكي في منطقة جبل النقب الوعرة بطريق “الخارجة – أسيوط” في الوادي الجديد.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق الخارجة أسيوط، أسفر عن وفاة كل من آدم خليل كامل ومدحت عبد الرحيم.

والمصابون هم، كل من سيد جمال عبد الناصر ومصطفى فوزى ومحمد حسن ضاحى وشقيقه عرفات وأحمد عبد الله حسانين ومصطفى كمال، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام وإحالة عدد منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.