إغلاق الكوبري العلوي بالباجور لإجراء أعمال صيانة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه

قال عبد الله الشيخ رئيس مجلس مدينة ومركز الباجور بمحافظة المنوفية إنه سيتم إغلاق الكوبرى العلوى بالمدينة بطريق “القاهرة – شبين الكوم”، مرورًا بالباجور ومدينة القناطر الخيرية لمدة أسبوعين لإجراء صيانة وترميم للفواصل بدءًا من الأسبوع القادم.

وأكد الشيخ أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى على مدة إسبوعين لإنهاء اعمال الصيانة والترميم بإغلاق الكوبرى جزئيا خلال فترة الترميم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع لوحات إرشادية لسائقى المركبات خارج المدينة لتوجيههم لمسارات أخرى وذلك بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف الشيخ، أن الصيانة تقتصر فقط على فواصل الكوبرى بسبب سرقة الفواصل الحديدية، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة ستضع مادة أخرى بدل من الحديد تمنع وصول مياه الأمطار إلى جسم الكوبرى وتستقر فى الفواصل مدة أكبر.