أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إغلاق الكوبري العلوي بالباجور لإجراء أعمال صيانة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه

Google+ Print
إغلاق الكوبري العلوي بالباجور لإجراء أعمال صيانة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه إغلاق الكوبري العلوي بالباجور لإجراء أعمال صيانة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

 

قال عبد الله الشيخ رئيس مجلس مدينة ومركز الباجور بمحافظة المنوفية إنه سيتم إغلاق الكوبرى العلوى بالمدينة بطريق “القاهرة – شبين الكوم”، مرورًا بالباجور ومدينة القناطر الخيرية لمدة أسبوعين لإجراء صيانة وترميم للفواصل بدءًا من الأسبوع القادم.

وأكد الشيخ أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى على مدة إسبوعين لإنهاء اعمال الصيانة والترميم بإغلاق الكوبرى جزئيا خلال فترة الترميم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع لوحات إرشادية لسائقى المركبات خارج المدينة لتوجيههم لمسارات أخرى وذلك بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف الشيخ، أن الصيانة تقتصر فقط على فواصل الكوبرى بسبب سرقة الفواصل الحديدية، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة ستضع مادة أخرى بدل من الحديد تمنع وصول مياه الأمطار إلى جسم الكوبرى وتستقر فى الفواصل مدة أكبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا