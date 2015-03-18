محاكمة مديرة حديقة المنتزه ورئيس بورفؤاد بتهمة قطع الأشجار النادرة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد إداري جديدة داخل حي بورفؤاد ببور سعيد أن مديرة حي المنتزه قامت بقطع الأشجار النادرة بموافقة رئيس الحي.

وتم عرض أوراق القضية على المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وقرر إحالة المتهمين للمحاكمة.

وأاكدت التحقيقات أن نهى السيد حسين ” مديرة حديقة المنتزه” التابعة لحي بورفؤاد ببورسعيد لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ، وأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها وخالفت القانون ، وذلك بأن قامت بقطع 4 شجرة جازورينا و 2 شجرة كافور و 3 شجرة بوانسيان و 4 شجرة فيكس على إرتفاع مترين من سطح التربة مما ترتب عدم الجدوى منهم ، كما قامت بقطع 3 شجرة كافور و 3 شجرة جازورينا على غرتفاع مترين من سطح التربة مما أدى إلى جفافهم.

وقامت بقطع 5 شجرة كافور و 9 شجرة جازورينا رغم وجود افرع بها ، وذلك دون الحصول على موافقة إدارة شئون البيئة ومديرية الزراعة ببورسعيد بالمخالفة لقرار وزير البيئة رقم 107 لسنة 2006 وتبين أن “نهى” قامت ببيع ناتج الأشجار البالغ وزنها 22 طن دون اتخاذ الإجراءات القانونية بالبيع في مزايدة علنية للحصول على أعلى سعر مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وجاء بالتحقيقات أن محمد حسن رزق رئيس حي بورفؤاد لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون بأن إهمل الإشراف والمتابعة الجدية على أعمال الأولى مما ترتب عليه قيامه بالتصرف في ناتج الأشجار التي قامت بقطعها دون أتباع الإجراءات القانونية مما أضاع على الدولة المال العام.

وتبين أنه وافق على مذكرات “الأولى” بقطع الأشجار دون الحصول على موافقة إدارة شئون البيئة ومديرية الزراعة ببورسعيد وقرارات وزير البيئة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالغني قنصوة وعبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد ومنير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.