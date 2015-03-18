شيخ الأزهر وسفير الكويت يفتتحان مشاريع خدمية بمحافظ الأقصر

افتتح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وسالم غصاب الزمانان، سفير الكويت بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مجمعا طبيا ومكتبة ودار تحفيظ قرآن تم إنشاؤها بالتعاون مع الجانب الكويتى بمدينة القرنة غرب الأقصر.

وكان السفير الكويتى وصل إلى محافظة الأقصر مساء أمس الثلاثاء، على رأس وفد كويتى لافتتاح تلك المشاريع الخدمية التى بلغت تكلفتها 4 ملايين جنيه وسبعمائة ألف جنبه مصرى، ومن المقرر أن يزور السفير الكويتى معبدى الأقصر والكرنك وعدد من المزارات الأثرية الأخرى بالبر الغربى خلال زيارته للمحافظة.