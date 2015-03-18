أول صورة للشهيد كريم هنداوى ضحية الهجوم المسلح بمطروح

ننشر أول صورة للشهيد النقيب كريم فؤاد هندواى من قوة مباحث قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح، والذى استشهد فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بالمستشفى العسكرى بالإسكندرية، أثناء محاولة إنقاذه وإجراء عملية استخراج طلقة من صدره أصيب بها إثر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه، هو وفرد شرطة أثناء قيامهما بمأمورية فحص جثة عثر عليها عند ترعة الشيخ زايد جنوب الحمام.

ويظهر الشهيد فى الصورة وفى يده ثلاث بنادق آلية وأمامه كمية من الطلقات، حيث كان قد شارك فى ضبطها ضمن عدد من العمليات الأمنية الناجحة.

والشهيد خريج دفعة 2010 ومقيم بمحافظة كفر الشيخ وسبق تعرضه للإصابة بطلق نارى أثناء خدمته بأحد مراكز الشرطة بمحافظة المنيا أثناء ثورة يناير.