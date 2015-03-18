ضبط 14مشتبها بهم وتدمير 4عشش و8منازل وتفجير 6عبوات ناسفة فى حملة بسيناء

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، أن نتائج الحملات الأمنية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل مواطن، والقبض على 14 فردا مشتبها بهم.

وأضاف المصدر، أنه تم خلال هذه الحملات تدمير عدد 4 عشش و3 دراجات بخارية بدون أوراق أو لوحات معدنية، كما تم تفجير 6 عبوات ناسفة تم زرعها فى مناطق مختلفة لاستهداف القوات تم الكشف عنها وتفجيرها بدون إصابات أو خسائر.

وأشار المصدر إلى أنه تمت إزالة عدد 8 منازل فى المرحلة الثانية من المنطقة العازلة برفح على الحدود مع قطاع غزة ووصل إجمالى ما تم هدمه حتى الآن 1003 منازل من إجمالى 1220 منزلا بهذه المنطقة.