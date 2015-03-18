إيقاف مدير الإدارة البيطرية بمنفلوط عن العمل بسبب عدم انضباط العاملين

قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إيقاف مدير الإدارة البيطرية بمركز منفلوط، ومدير مركز البحوث البيطرية عن العمل لمدة شهر لكليهما، وذلك بسبب عدم انضباط العاملين بالإدارة والمركز، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود خطة للدفاع المدنى.

توجهت حملة من المتابعة الميدانية إلى مبنى الإدارة البيطرية بمركز منفلوط، وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين غياب 11 طبيبا وطبيبة بيطرية و5 إداريين عن العمل بعد توقيع الحضور دون وجودهم فعليا فى العمل، وتبين حضور موظف إدارى واحد فقط من قوة العمالة البالغة 32 موظفا وطبيبا .

كما تبين عدم الاهتمام بالنظافة العامة بجميع أنحاء المبنى وتوابعه، وشددت الحملة على ضرورة إعداد خطة طوارئ للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، وخطة دفاع مدنى معتمدة للوقاية من مخاطر الحريق .

وأشار مدير المتابعة الميدانية إلى أنه بالمرور على مركز البحوث البيطرية تبين إغلاق المركز، وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك، فأحال محافظ أسيوط الأزمة للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق وإخطار مديرية الصحة لتلافى أوجه القصور التى تبينتها اللجنة.

وعليه قرر محافظ أسيوط إيقاف الدكتور خالد بكرى مدير الإدارة البيطرية بمنفلوط عن العمل لمدة شهر لمصلحة التحقيق، وإحالة الموضوع إلى الشئون القانونية للتحقيق وإيقاف مدير مركز البحوث البيطرية عن العمل لمدة شهر.