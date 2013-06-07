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أحلام لـ"عساف": أشجع برشلونة.. وأنت تغني برشاقة مثل ميسي

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أحلام لـ"عساف": أشجع برشلونة.. وأنت تغني برشاقة مثل ميسي أحلام لـ"عساف": أشجع برشلونة.. وأنت تغني برشاقة مثل ميسي

كتب : سهيلة حامد منذ 5 دقائق

عقب انتهاء محمد عساف، المتسابق الفلسطيني ببرنامج "Arab Idol"، من أداء أغنيته في البرنامج، جاء دور الفنانة أحلام لتقييمه، فوجهت له سؤالًا حول إذا كان من مشجعي ريال مدريد أو برشلونة، فأجاب أشجع "مدريد"، فردت أحلام "أنا أشجع برشلونة"، فيما قال راغب علامة أنا أشجع "مدريد" أيضًا.

شبّهت الفنانة أحلام، المتسابق محمد عساف، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، وقالت له "أنت مدريدي لكنك تغني برشاقة مثل ميسي".

ومن جانبه، قال راغب علامة لـ"عساف"، "أنت فخر لفلسطين"، ووصفه بـ"الصاروخ".

كما هنأت الفنانة نانسي عجرم، الشعب الفلسطيني بعساف.

فيما علّق الموزع الموسيقي حسن الشافعي، على نظرة عائلة عساف، وقال "نظرة عائلتك وأنت تغني لا تقدر".

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