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حبس فلاح لاتهامه بالاعتداء جنسيا على مريض نفسى فى بنى سويف

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حبس فلاح لاتهامه بالاعتداء جنسيا على مريض نفسى فى بنى سويف حبس فلاح لاتهامه بالاعتداء جنسيا على مريض نفسى فى بنى سويف
تعدى فلاح فى العقد السادس من عمره، جنسيا على مريض نفسى بعد استدراجه إلى منزله وتهديده بسلاح أبيض، حيث ألقت مباحث مركز شرطة ببا جنوب بنى سويف القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 1575 إدارى المركز بالواقعة.

كان أحيل المتهم إلى أسامة أبو زيد رئيس النيابة، فقرر حبسه 4 أيام احتياطياً، بعد عرض المجنى عليه على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه والذى أثبت تعرضه للاعتداء الجنسى.

وكان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من اللواء زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية بإبلاغ "محمود.أ" 20 عاماً يقيم قرية أبو شربان مركز ببا، عن قيام "مخلوف.ع.م.إ" 50 سنة فلاح يقيم بقريته بالتعدى عليه جنسيا بالإكراه داخل منزله.

وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز ببا ومعاونه النقيب محمد صلاح، أن المجنى عليه يعانى مرضا نفسيا ويقوم بتنظيف المسجد ودائم الجلوس أمامه ويعطف عليه الأهالى، وطالبه المتهم بمرافقته إلى المنزل وعند دخولهما أشهر مطواة فى وجهه وقام بالتعدى عليه جنسياً مهددا إياه خوفا من افتضاح أمره، ثم أخرجه إلى الشارع وأغلق المنزل، ولكن المتهم أخبر ابن عمه بما حدث فاصطحبه إلى مركز الشرطة.
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