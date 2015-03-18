ضبط عصابة تخصصت فى تزوير رخص السيارات للتهرب من المخالفات بالقاهرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيادة اللواء خالد يحيى مدير الإدارة من ضبط كل من "وليد.ح.م" 40 سنة عاطل، و"ياسر.ط.ع" 23 سنة موظف بالوحدة المحلية بالخصوص، و"ملاك.ر.ع" 33 سنة عاطل، لتكوينهم عصابة تخصص نشاطها فى تزييف مستندات استخراج تراخيص السيارات والقيادة مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهم أوراق ومستندات مزورة، والأدوات المستخدمة فى التزوير.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن المتهمين قاموا باصطناع رخص تسيير لصالح "محمد.م.ع" للتهرب من تسديد رسوم المخالفات المرورية والتأمينات الاجتماعية والضرائب العامة، وتم تحديد 4 سيارات بحيازة المذكور تم اصطناع رخص تسيير لها، وضبطها لدى تواجدها بميدان رمسيس دائرة قسم شرطة الأزبكية، وهى السيارة رقم و ر 4312 ماركة ايسوزو موديل 2001م بيضاء اللون قيادة "محمد.ج.ع" 45 سنة سائق، والسيارة رقم و ر 6352 ماركة شيفروليه موديل 2002م حمراء اللون قيادة "ناصر.م.ع" 44 سنة سائق، والسيارة رقم و ر 6341 ماركة شيفروليه موديل 2004م بيضاء اللون قيادة "عمرو.أ.ع" 33 سنة وبحوزتهم رخص تسيير للسيارات "مزورة".

كما تم ضبط 3 سيارات بالمنطقة برخص تسيير منتهية وهى السيارة رقم و ر 4378 ماركة شيفروليه موديل 2001م بيضاء اللون قيادة "إسماعيل.م.إ" 38 سنة سائق، بدون رخصة تسيير وعدم تجديد تراخيص السيارة ودفع الرسوم المستحقة منذعام 2011م، والسيارة رقم و ر 4762 ماركة شيفروليه موديل 1996م بيضاء اللون قيادة "على.ع.ع" 42 سنة سائق، بدون رخصة تسيير عدم تجديد تراخيص السيارة ودفع الرسوم المستحقة منذ عام 2011م، والسيارة رقم ل ر 9452 ماركة شيفروليه موديل 2012م حمراء اللون قيادة "أحمد.م.ق" 42 سنة سائق، بدون رخصة تسيير وعدم تجديد تراخيص السيارة ودفع الرسوم المستحقة منذ عام 2010م.

وباستكمال الفحص تبين أن تلك السيارات ملك الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالجيزة، وتم بيعها للمتهم سالف الذكر ولم يقم بقيد وملكية السيارات، أو إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بهم، فتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.