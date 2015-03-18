سقوط صاحبى محلات صاغة لاتجارهما فى الذهب المهرب بأختام مزورة بالجمالية

سقط فى قبضة رجال مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، صاحبا محلات مشغولات ذهبية، لقيامهما بالاتجار فى الذهب المهرب والمدموغ خارج المصلحة بأختام مقلدة بالجمالية، وبحوزتهما 3 كيلو ذهب، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، بقيام كل من "أيمن.ف" و"جون.غ" أصحاب محلات مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة دائرة قسم شرطة الجمالية، بالاتجار فى المشغولات الذهبية المهربة والمدموغة خارج المصلحة بأختام مقلدة.

وبإجراء التحريات أكدت صحة تلك المعلومات، وأن الأسلوب الإجرامى للمتحرى عنهما يتمثل فى دمغ المشغولات الذهبية المهربة خارج مصلحة الدمغة والموازين بعيارات مخالفة للحقيقة، وبذلك يكون مخالفا للقانون رقم 15 لسنة 2012م.

وبناءً على إذن سابق من نيابة الشئون المالية والتجارية وبالاشتراك مع مفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، تم ضبطهما لدى تواجدهما بمحل المصوغات الخاص بهما وضبط بحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية المدموغة خارج المصلحة زنة (3098 جراما) ثلاثة كيلو وثمانية وتسعون جراما.

وبمناقشة المتهمين أمام اللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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