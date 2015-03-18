القبض على شيخ قبيلة العيايدة لاتهامه بقتل رجل أعمال وشقيقته فى الشرقية

ألقت مباحث الصالحية الجديدة بالشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على شيخ قبيلة العيايدة بالصالحية الجديدة، لاتهامه فى قضية مقتل رجل أعمال وشقيقته بفاقوس.

وتم التحفظ عليه تحت تصرف نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وكان اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، قد تلقى بلاغا من العميد شمس نجاح رئيس فرع البحث لفرع الشرق، يفيد بلاغا من أحد المواطنين بسماع عدة أعيرة نارية بالقرب من منطقة عرب الروضة بعزبة محمود الصعيدى.

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد الجيزاوى وكيل أول النيابة، انه أثناء قيام جمال على عبد العزيز"45 سنة" وشقيقته نرمين "50 سنة" وبرفقته زوجته وطفليه، بالذهاب من مدينة فاقوس إلى مدينة الصالحية الجديدة لتهنئة شقيقته بعيد الأضحى الماضى، قام مجهولون باعتراض طريقهم بالقرب من منطقة عرب الروضة بعزبة محمود الصعيدى، بمدينة الصالحية الجديدة، وأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية بشكل انتقامى أسفرت عن مقتل رجل الأعمال وشقيقته، ولاذ الجناة بالفرار.

وأرجع مصدر أمنى أن سبب الحادث لم يكن هدفه السرقة بل الانتقام وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث، وبعد مرور 8 أشهر على الواقعة، تمكنت مباحث الصالحية من ضبط "محمد أبو سلامة" 43 سنة أحد شيوخ قبيلة عرب العيايدة، ومقيم الصالحية الجديدة، وذلك بعد ضبط أحد المتهمين بالقضية من قبل مباحث الإسماعيلية، وبمناقشته اعترف أن شيخ قبيلة العيايدة هو المتهم الأساسى فى واقعة القتل لخلافات ثأرية، وأضاف مصدر أمنى أن شيخ قبيلة العيايدة محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد.