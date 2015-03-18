إحالة مديرة حديقة ورئيس حى بور فؤاد للمحاكمة لاتهامهما بقطع أشجار نادرة

قرر المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مديرة حديقة المنتزه ورئيس حى بورفؤاد ـ ببورسعيد للمحاكمة التأديبية لاتهامهما بقطع أشجار نادرة بالمخالفة للقانون .

أكدت التحقيقات أن "نهى.ا" مديرة حديقة المنتزه التابعة لحى بورفؤاد ببورسعيد لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها وخالفت القانون، وذلك بعد أن أصدرت قرارات بقطع 4 أشجار جازورينا و2 شجرة كافور و3 أشجار بوانسيان و4 أشجار فيكس على ارتفاع مترين من سطح التربة، مما ترتب عدم الجدوى منها.

كما قامت بإصدار قرار بقطع 3 أشجار كافور و3 أشجار جازورينا على ارتفاع مترين من سطح التربة ما أدى إلى جفافها، كما قامت بقطع 5 أشجار كافور و9 أشجار جازورينا رغم وجود أفرع بها، وذلك دون الحصول على موافقة إدارة شئون البيئة ومديرية الزراعة ببورسعيد بالمخالفة لقرار وزير البيئة رقم 107 لسنة 2006 .

وتبين من التحقيقات أن "نهى" قامت ببيع ناتج الأشجار البالغ وزنها 22 طنا دون اتخاذ الإجراءات القانونية بالبيع فى مزايدة علنية للحصول على أعلى سعر، مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وجاء بالتحقيقات أن محمد حسن رزق رئيس حى بورفؤاد لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون بأن أهمل الإشراف والمتابعة الجدية على أعمال الأولى مما ترتب عليه قيامه بالتصرف فى ناتج الأشجار التى قامت بقطعها دون اتباع الإجراءات القانونية، مما أضاع على الدولة المال العام، وتبين أنه وافق على مذكرات "الأولى" بقطع الأشجار دون الحصول على موافقة إدارة شئون البيئة ومديرية الزراعة ببورسعيد وقرارات وزير البيئة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا تنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالغنى قنصوة وعبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد ومنير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.