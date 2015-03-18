إحالة أمين شرطة للجنايات بتهمة قتل متهم إخواني في إمبابة بالجيزة

أحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، المستشار أحمد البقلي، أمين شرطة بعد اعترافه بقتل متهم ينتمي للإخوان داخل مستشفى إمبابة العام بالعجوزة للمحاكمة الجنائية.

وجاء قرار الإحالة بناءا على تقرير تحريات المباحث العامة عن الواقعة، تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمود فاروق، الذي أثبت صحة الواقعة.

وإن أمين الشرطة “أسامة ع”، 37 سنة، بقسم الوراق، أشار خلال التحقيقات التي يجريها معه مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، إبراهيم بدوي، إلى أنه قتل المتهم “وليد ف”، 21 سنة، الذي ضبط بعد إصابته خلال محاولته تفجير خط الغاز بمنطقة الوراق بالجيزة.

وأضاف أمين الشرطة إلى أنه كان يحرسه المتهم أثناء احتجازه داخل مستشفى إمبابة العام، وخلال ذلك نشبت بينهما مشادة كلامية إثر التفجيرات التي وقعت شمال سيناء مساء 29 يناير الماضي، التي أسفرت عن مقتل 29 شخصا و إصابة 45 آخرين، أغلبهم من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة، ما دفعه لقتله.