ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تراخيص السيارات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط كل من ، “وليد حسن محمود” 40 عاما عاطل ومقيم محافظة دمياط ، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم 7793 لسنة 2013م البساتين “تزوير” والمحكوم عليه فى القضية رقم 1258 لسنة 2010م السلام أول “تزوير” والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بجلية “30/11/2011م” ، و ”ياسر طارق على السيد عباس” 23 عاما موظف بالوحدة المحلية بالخصوص ومقيم الخصوص قليوبية ، ”ملاك رضا عزيز زيادة” 33 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية 00 والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم 2933 لسنة 2012م عابدين “ضرب” والمحكوم عليه فى عدد 3 أحكام حبس جزئى “سرقة ، ضرب ، تبديد”.

لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تزييف مستندات استخراج تراخيص السيارات والقيادة مقابل مبالغ مالية وبحوزتهم أوراق ومستندات مزورة ، والأدوات المستخدمة فى التزوير.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى المتهمين المنوه عنهم قاموا بإصطناع رخص تسيير لصالح المدعو محمد محمد عبد الرحمن نجدى، والمقيم بولاق الدكرور جيزة للتهرب من تسديد رسوم “المخالفات المرورية ، التأمينات الاجتماعية ، الضرائب العامة ” .

أمكن تحديد عدد 4 سيارات بحيازة المذكور تم إصطناع رخص تسيير لها وضبطها حال تواجدها بميدان رمسيس دائرة قسم شرطة الأزبكية على النحو التالي، السيارة رقم و ر 4312 ماركة ايسوزو موديل 2001م بيضاء اللون قيادة المدعو “أحمد جمعة عبد الجيد حامد” 45 عاما سائق ومقيم ، محافظة الجيزة بحوزته رخصة تسيير للسيارة “مزورة” ، السيارة رقم و ر 6352 ماركة شيفروليه موديل 2002م حمراء اللون قيادة المدعو “ناصر مجلى عبد الرحمن محمد” 44 عاما سائق ومقيم دائرة قسم شرطة عابدين بحوزته رخصة تسيير للسيارة “مزورة” ، السيارة رقم و” ر 6341″ ماركة شيفروليه موديل “2004م” بيضاء اللون قيادة المدعو “عمرو أنور عبد الرسول نصر” 33 عاما سائق ومقيم محافظة الجيزة ، بحوزته رخصة تسيير للسيارة “مزورة”.

كما تم ضبط عدد 3 سيارات بذات المنطقة برخص تسيير منتهية على النحو التالى ، السيارة رقم و ر 4378 ماركة شيفروليه موديل 2001م بيضاء اللون قيادة المدعو “إسماعيل محمد إسماعيل” 38عاما سائق ومقيم محافظة الجيزة ، بدون رخصة تسيير وعدم تجديد تراخيص السيارة ودفع الرسوم المستحقة منذعام “2011م”.

و السيارة رقم و ر 4762 ماركة شيفروليه موديل 1996م بيضاء اللون قيادة المدعو “على عماد على حسانين” 42 عاما سائق ومقيم محافظة الجيزة بدون رخصة تسيير عدم تجديد تراخيص السيارة ودفع الرسوم المستحقة منذ عام 2011م.

و السيارة رقم ل ر 9452 ماركة شيفروليه موديل 2012م حمراء اللون قيادة المدعو “أحمد مهدى قناوى على” 42 عاما سائق ومقيم محافظة الجيزة ، بدون رخصة تسيير وعدم تجديد تراخيص السيارة ودفع الرسوم المستجقة منذ عام 2010م.

وباستكمال الفحص تبين أن تلك السيارات ملك الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالجيزة وتم بيعها للمتهم سالف الذكر ، ولم يقم بقيد وملكية السيارات ، أو إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بهم فتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.