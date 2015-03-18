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"صحة الشرقية": فريق انتشار سريع لعلاج مصابى انقلاب سيارة بطريق العاشر

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"صحة الشرقية": فريق انتشار سريع لعلاج مصابى انقلاب سيارة بطريق العاشر "صحة الشرقية": فريق انتشار سريع لعلاج مصابى انقلاب سيارة بطريق العاشر
دفعت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور عصام عامر، وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، بفريق طبى متخصص للمشاركة فى علاج مصابى حادث العاشر من رمضان فى مستشفى التأمين الصحى، والذى أسفر عن إصابة 19 طفلا.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية، إن الفريق هو للانتشار السريع التابع لإدارة الطوارئ بمستشفى بلبيس المركزى، بينهم أخصائى عظام وجراحه لمستشفى، مشيرا إلى أنه تنوعت إصابات الأطفال ما بين جروح وكدمات وكسور.

كانت سيارة نصف نقل بمدينة العاشر من رمضان قد انقلبت واصطدمت بأخرى، أسفر ذلك عن مصرع طفل وإصابة 19 آخرين بكدمات وجروح وكسور، وتبين أن جميعهم عمال كانوا فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع لجنى محصول طماطم وتتراوح أعمارهم ما بين 11 و16 عاما.

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