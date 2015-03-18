سيدة تحصل علي لقب الأم المثالية والإبنة البارة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

حصلت فاطمة شعلان منير 52 عامًا من أبناء قرية قصر الزيان التابعة لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وتعمل سكرتيرية بمدرسة الشهيد عارف الابتدائية والحاصلة على لقب الأبنة البارة على مستوى الجمهورية.

وقالت فاطمة،” أننى لم أتزوج وافنيت عمرى لخدمة والدي ووالدتى المريضين إلى أن توافهما الله ولم أندم حتى الآن على عدم زواجى وتكريس حياتى لخدمة والدي المريضين ثم تربية ابنة اختى مي الحاصلة على بكالوريوس تربية والتي اعتبرها بنتي التي لم أنجبها.

وأضاقت، “فوجئت باتصال من مديرية الشئون الاجتماعية تبلغنى بفوزى في مسابقة الأم المثالية والأبنة البارة على مستوى الجمهورية والاستعداد للتكريم في القاهرة”.