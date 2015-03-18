جامعة أسيوط تحصد كأس التفوق العام و ميدالية ذهبية في مشروع القوافل الطلابية

شاركت جامعة أسيوط في مشروع القوافل الطلابية المتكاملة الرابع للجامعات المصرية والذي عقد في جامعة المنيا بمشاركة 15 جامعة مصرية أخرى.

و شاركت الجامعة بوفد يضم طلبة من كليات الطب و الطب البيطري و الحقوق و التربية النوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية، و الأستاذ محمود شاكر أمين عام الجامعة، و الأستاذ نادي حسين أمين الجامعة المساعد .

وأعلن الدكتور ريان عن فوز الجامعة بكأس التفوق العام في التفوق الطبي كما حصل الطالب محمد صلاح عبد القادر الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب أسيوط على ميدالية المركز الأول و ذلك عن المشاركة المتميزة في القافلة الطبية البشرية.

و تم توجيه شكر خاص للجامعة خلال حفل الختام لمساهمتها بارسال أدوية طبية للمساعدة في استخدامها بالقوافل الطبية البشرية، كما فازت الجامعة في حفل السمر المقام على هامش المشروع بمشاركة وفود الجامعات المصرية و الذي تضمن مسابقات ترفيهية، بالمراكز الأولى في مسابقات تنس الطاولة و الشطرنج و شد الحبل .

و قد صرح الدكتور كرم عبد النعيم أن مشاركة جامعة أسيوط في المشروع تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفكري للطلاب من خلال العمل الجماعي التطوعي و تعميق الشعور بالانتماء و إبراز دور الجامعات في خدمة المجتمع، و ذلك من خلال أربعة قوافل في المجالات الطبية البشرية و البيطرية و الفنية و الخدمة العامة والتي تم تنفيذها بقرية نزلة الفلاحين شمال غرب محافظة المنيا.

واستوعبت القافلة الطبية البشرية أكثر من 680 حالة تم الكشف عليها و صرف الأدوية لها و تحويل 50 حالة للمستشفى الجامعي بالمنيا، كما تم من خلال القافلة الطبية البيطرية الكشف على أكثر من 260 حالة لحيوانات مختلفة و تم القيام بحملة للتوعية بانفلونزا الطيور.

ومن خلال القافلة الفنية فقد ساهمت الجامعة في إضافة لمسة جمالية برسم لوحة فنية من ضمن 16 لوحة قامت الجامعات المشاركة برسمها على جدران المدرسة الابتدائية بالقرية، أما قافلة الخدمة العامة فقد قامت من خلالها الجامعة بزراعة 60 شجرة على جانبي الطريق المؤدي للقرية و دهان أكثر من 30 عمود إنارة بألوان علم مصرعلى جانبي مدخل القرية.