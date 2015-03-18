رئيس جامعة سوهاج يستقبل فريق الجودة والاعتماد لكلية الزراعة

استقبل الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة فريق الجودة والاعتماد والذي يضم الدكتور حمدي عبد الوهاب رئيس الفريق والدكتور رياض نوفل، والدكتور عبده عبده مسعود بكلية الزارعة جامعة القاهرة، والدكتور علي عبد العظيم كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد موسى محمد حسين كلية الزراعة جامعة القاهرة.

بدأ فريق الجودة زيارته لكلية الزراعة بجولة موسعة لمزرعة كلية الزراعة بجامعة سوهاج الجديدة والمقامة على مساحة 250 فدان، حيث تفقدوا بها المنشآت الإدارية، والمساحات الخضراء الشاسعة المزروعة بالقمح والبرسيم، ثم تفقدوا مزرعة الإنتاج الحيواني التي تحتوي على أكثر من 92 رأس عجل جاموس وبقري متنوع.

وأدار فريق الجودة حوار مع طلاب الفرقة الثالثة نظام اللائحة القديمة أثناء تدريبهم الميداني بالمزرعة، حيث أكد الطلاب لفريق الزيارة أن العمل داخل المزرعة يعد تطبيق عملي لما يتم شرحه نظرياً داخل الكلية.

وتحدث الدكتور نبيل نور الدين لفريق الجودة عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعة على مدار العام، وقال أن جامعة سوهاج تعد من أكثر جامعات الجمهورية هدوءاً واستقراراً، كما أنها ستشارك في أسبوع شباب الجامعات الذي سيعقد في شهر أغسطس القادم بالتزامن مع افتتاح قناة السويس، عقب نجاحها في استضافة أسبوع شباب المدن الجامعية في النصف الأول من شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى أن تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات له مردود إيجابي على الجامعة والطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة ان الجامعة سوف تستضيف 600 طالب وافد من دولة الكويت لتنفيذ برنامج للتبادل العلمي بين الجامعات العربية، خلال فصل الصيف المقبل مع تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة لهم بالإعاشة، ومن جانب آخر قال نور الدين أن جامعة سوهاج الجديدة تتميز بتصميم فريد ومختلف عن كل الجامعات المصرية الحديثة.

وأشار إلى صدور قرار جمهوري بإنشاء كلية الحقوق وافتتاحها في العام القادم، وأن هناك 6 كليات جديدة ستنضم إلى الجامعة قريباً منها كلية الآثار وطب الأسنان والإعلام واللغات والترجمة.