حاكم ولاية أمريكية يطالب بإصلاح قوانين الهجرة لاستبعاد قادة الإخوان

طالب مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بإصلاح قواعد الجنسية الأمريكية لاستبعاد المتطرفين الإسلاميين، مثل قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب صحيفة "ديلى كولر"، قال بوبى جندال، حاكم ولاية لويزيانا والمرشح المحتمل للرئاسة، خلال لقاء عقده منتدى العمل الأمريكى، الاثنين، "من المستحسن أن نقول إننا نضع قضية المهاجرين ضمن أولوياتنا، فإذا كنت تريد أن تصبح أمريكيا فسوف نضعك قبل أى شخص لا يريد أن يكون أمريكيا".

وأضاف أنه بشكل لا جدال فيه فإن تنظيم داعش هو عصابة من البلطجية الإرهابيين، لذا سيكون من المعقول أن نستبعد أعضاء سابقين فى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار إلى أن أعضاء كبارا من جماعة الإخوان المسلمين يجب إقصاؤهم، موضحا بالقول "هناك سبب يجعلنا ننظر لهم بعين الشك، لأنه، على أقل تقدير، تبنت قياداتهم سياسات تتناقض منا ومع قيم الولايات المتحدة".

ومع ذلك فإنه أشار إلى أن أتباع جماعة الإخوان المسلمين، يمكن دمجهم فى المجتمع الأمريكى إذا ما انضموا للجماعات المجتمعية مثل مجموعات الرعاية الاجتماعية.

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