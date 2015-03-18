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طرح 13 ألف وحدة سكنية بأكتوبر لسكان الجيزة أول أبريل

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طرح 13 ألف وحدة سكنية بأكتوبر لسكان الجيزة أول أبريل طرح 13 ألف وحدة سكنية بأكتوبر لسكان الجيزة أول أبريل
انتهت مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة، من الإجراءات النهائية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تقوم القوات المسلحة بتنفيذه على أرض معسكر الأمن المركزى بقطاع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، تم الانتهاء من أعمال الخرسانة والمبانى بنسبة 100%.

قال المهندس إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة، إن الوزارة قررت الإعلان عن طرح 13 ألف وحدة التى قاربت على الانتهاء أول أبريل المقبل على أبناء محافظة الجيزة، بإجمالى عدد عمارات 542 عمارة بصافى مساحة للوحدة السكنية 90 مترًا كاملة التشطيب، على مساحة 220 فدانًا.

وأشار المهندس إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة ، لـ"ليوم السابع"ـ أنه تُجرى الآن أعمال الوجهات الخارجية للعمارات بنسبة إنجاز 90% والتشطيبات الداخلية بنسبة 80%، ووصلت نسبة توصيل أعمال الصرف الصحى والتغذية الداخلية 95% .

الجدير بالذكر، أنه تم البدء فى المشروع أكتوبر 2013 وسيتم الانتهاء من المبانى أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء من إنهاء المرافق والخدمات نوفمبر 2015.


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