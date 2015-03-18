احتراق مخزن للمواد الغذائية بسوهاج وإصابة صاحبه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب بمخزن للمواد الغذائية بشارع الأشراف ببندر أخيمم نتج عنه إصابة مالك المخزن بحروق بلغت حوالى 80%، وتم نقله للمستشفى العام لتلقى العلاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز بنشوب الحريق بمخزن مواد غذائية "جملة" ملك مؤمن محمد عبد الحفيظ 33 عاما ويقيم ببندر أخميم نتج عن الحريق إصابة مالك المخزن بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80 % وتم حجزه بمستشفى سوهاج العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1260 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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