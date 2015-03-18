ضبط 7 أطنان و700 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين ، القبض على شخص وبحوزته 7 أطنان و700 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء، وذلك خلال الحملة الأمنية، التى شنتها المديرية لضبط الخارجين على القانون من التجار المستغلين للسلع المدعومة وبيعها بأكثر من السعر المقرر.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط "ع. ص. ز"سائق أثناء مروره بناحية أبراج النصر قسم ثان بالسيارة رقم 173 ج ح ف فنطاس وعلى متنها (7 أطنان و700 لتر) من السولار حصة المحافظة قام بتجميعها بالسوق السوداء بمحافظة المنيا.

وبمواجهة المتهم أقر بالواقعة واعترف بصحتها، وأقر أنه متجه إلى محافظة المنيا لبيعها بالسوق السوداء، فتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال كل الإجراءات القانونية.