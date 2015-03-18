إطلاق أسماء 22 شهيداً على شوارع ومدارس ومراكز الشباب بالغربية

وافقت لجنة إطلاق أسماء الشهداء بمحافظة الغربية، برئاسة المحافظ سعيد مصطفى كامل، على إطلاق أسماء 22 شهيدا من أبناء المحافظة على عدد من الشوارع والمدارس ومراكز الشباب، وفق رغبة أسر وأهالى الشهداء، حيث شملت موافقات اللجنة مركز وحى أول وثان طنطا ومركز وحى ثانى المحلة الكبرى ومراكز كفر الزيات وبسيون وقطور والسنطة وزفتى.

كما وافقت اللجنة على إطلاق اسمى شهيدين من أبناء المحافظة على معهدين دينيين، حيث سيتم التنسيق مع الأزهر الشريف بشأنهما لأخذ الموافقة على إطلاق اسميهما على المعهدين الدينيين.