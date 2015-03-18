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"التعليم": إصابة 5 طلاب بتسمم لتناولهم وجبات أمام مدرسة بالإسماعيلية

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"التعليم": إصابة 5 طلاب بتسمم لتناولهم وجبات أمام مدرسة بالإسماعيلية "التعليم": إصابة 5 طلاب بتسمم لتناولهم وجبات أمام مدرسة بالإسماعيلية
أكد سرور إبراهيم سرور، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم نقل 5 طلاب من مدرسة أبو فضة الابتدائية، بعد إصابتهم بإعياء ومغص إلى المستشفى الجامعى لتلقيهم العلاج، نتيجة تناولهم وجبات كانت موجودة داخل كراتين وملقاة أمام بوابة المدرسة صباح اليوم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سيارة نصف نقل مجهولة المصدر قامت بإلقاء وجبات وعصائر داخل كراتين أمام سور المدرسة، وتناول الطلاب منها قبل دخولهم المدرسة، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة وتحفظت على الوجبات والفواتير المصاحبة لها وجار التحقيق فى الواقعة.

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