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بالصور .. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى خطف حقائب السيدات بقنا

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بالصور .. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى خطف حقائب السيدات بقنا بالصور .. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى خطف حقائب السيدات بقنا

التشكيل العصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهم بالشوارع بمركز نجع حمادى.

وتلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا إخطارا بضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات .

كشفت التحريات قيام قوة امنية من مباحث مركز نجع حمادى بضبط كلا من “كريم . م . أ ” 18 سنة عامل ،  وسبق إتهامه فى 14 قضية و”أحمد . ر . ر ” 19 سنه عاطل وسبق إتهامه فى عدد 3 قضايا ، و”محمد . أ . م “19 سنة عاطل و”محمد . ح . م ” 18 سنه عاطل ، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في أرتكاب وقائع خطف حقائب اليد من السيدات و سرقة الدراجات البخارية والهواتف المحمولة ، بأسلوب الخطف والمغافله وبمواجهتهم أعترفوا بإرتكابهم 10 وقائع سرقة متنوعة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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