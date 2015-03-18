10 قتلى و4 جرحى فى هجوم لـ"داعش" على نقطة أمنية تابعة لميليشيات فجر ليبيا

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية منذ قليل، نقلا عن مراسلها، يفيد بسقوط 10 قتلى و4 جرحى فى هجوم لتنظيم داعش على نقطة أمنية تابعة لميليشيات فجر ليبيا بمنطقة النوفلية شرقى مدينة سرت.

جدير بالذكر أن أنصار تنظيم «داعش» فى ليبيا نشروا صورًا لما وصفوه بتدمير مقر كتيبة الدروع الذى تتخذه الكتيبة 166 التابعة لقوات عملية فجر ليبيا، مقرًا لها فى مدينة سرت.

وقال أنصار التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، إن أنصار «داعش» سيطروا على مستشفى ابن سينا فى سرت والمناطق المحيطة به، يأتى ذلك بعد ثلاثة أيام دامية من المواجهات بين الكتيبة المكلفة بحماية مدينة سرت، وبين عناصر مسلحى تنظيم «داعش» المسيطرين على أجزاء كبيرة من المدينة.