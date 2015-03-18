لمريضة السكر.. نصائح لتجنب التهابات المهبل المتكررة

المرأة المصابة بالسكر أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المهبل المتكررة، وذلك لضعف المناعة، ولتجنب الإصابة يجب أن تتبع بعض النصائح.

وهذا ما يؤكده الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، أن المواد السكرية والسوائل فى المهبل غنية بالبكتيريا والفطريات، وفى حالة الإصابة بالسكر تكون مهيأة لنمو الميكروبات والفطريات، مشيرا إلى أن تكرار تعرض المرأة المصابة بالسكر للالتهابات تؤدى إلى الإصابة بقرح مزمنة فى جدر المهبل وحدوث التهابات فى مجرى البول، وانتقال الالتهابات إلى الحوض قد تؤدى إلى انسداد قناة فالوب وتحدث احتقانا.

نصائح لوقاية مريضة السكر من الالتهابات المتكررة:

عدم تلقى العلاج يسبب العقم:

> يوصى د.جورج يواقيم المرأة المصابة بمرض السكر باتباع بعض النصائح لتجنب التهابات المهبل المتكررة، كضبط مستوى السكر فى الدم والعناية الموضوعية بالمهبل وتناول كبسولة مضادة للفطريات لمدة 6 شهور متتالية لمنع تكرار حدوث الالتهابات الفطرية المتكررة لمريضات السكر.>يشير استشارى أمراض النساء والتوليد إلى أنه فى حالة عدم تلقى العلاج المناسب والتعرض الدائم للالتهابات المتكررة، من الممكن أن تصاب المريضة بالعقم.