بعد فشلها فى الوصول لطبيبتها..سيدة تلد طفلها باستخدام تطبيق "فيس تايم"

لجأ زوج سيدة حامل إلى التكنولوجيا الحديثة لإجراء عملية الولادة لزوجته بعد أن سيطر اليأس عليهما فى الوصول إلى الطبيبة المتابعة لها بعدما بدأت فى الشعور بالآلام المخاض.

فهذا حدث لريفيرا وهى سيدة حامل تعيش مع زوجها بولاية نيوجيرسى الأمريكية، فبعد أن جاءتها آلام المخاض خلال تواجدها بالمستشفى فى ميعاد إجراء متابعة دورية لحملها ظهرت عليها أعراض الولادة، وبينما لم تتمكن الطبيبة المتابعة لها من مغادرة أحد المستشفيات الأخرى التى تعمل بها تاركة مع ريفيرا إحدى مساعداتها قليلة الخبرة والتى لم تعتمد على نفسها قط فى إجراء عملية ولادة بمفردها لجأت مع زوج ريفيرا إلى تطبيق "فيس تايم" الموجود بهاتفه "أى فون" لإتمام عملية الولادة.

وقالت ريفيرا، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، "لقد كانت رأس الطفل على وشك الخروج.. لقد كان مستعدا ولم يكن هناك شىء ليوقفه".

ولم يشعر زوج ريفيرا البارع فى استخدام التكنولوجيا بالهلع، وببساطة توصل لفكرة استخدام تطبيق "فيس تايم" الموجود بهاتف "آى فون" الخاص به للتواصل مع الطبيبة مينا ديفالا التى أعطت الإرشادات الواضحة عبر تطبيق رسائل الفيديو إلى مساعديها بالمستشفى وبعد مرور 20 دقيقة تمت عملية الولادة للطفل رافاييل الذى ولد بصحة جيدة.