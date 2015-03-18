د.خالد عمارة: نسب نجاح جراحات العظام باستخدام المنظار قد يصل 95%

المنظار هو مجموعة من الآلات الرفيعة التى تستعمل فى الجراحة للدخول إلى تجاويف الجسم، وتكون متصلة بعدسات وشاشات تليفزيونية لرؤية ما بداخل تجاويف الجسم من أعضاء ومعها آلات رفيعة لعلاج الإصابات والأعضاء المريضة أثناء الجراحة.

يكشف الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس أن المناظير الجراحية تتميز بأنها لا تحتاج إلى جروح كبيرة، مما يجعل فترة النقاهة أقصر وفرصة حدوث التليفات أقل، مردفاً أن كل الأمراض لا يمكن علاجها بالمنظار الجراحى، وهذا يتحدد بواسطة الطبيب المعالج حسب آخر الابحاث العلمية التى تحدد أى الحالات ستستفيد من المنظار الجراحى وأيها لن تستفيد.

الأجهزة التى يتم استخدامها بجانب المنظار

>وتابع عمارة "من الأجهزة المصاحبة التى يمكن استعمالها أثناء الجراحة سواء بالمنظار أو بدون المنظار، "أجهزة الكى الحرارى" أو الليزر أو الكاسحات أو الشفط، ولذلك من الخطأ أن يتم ربط استعمال الليزر بالمنظار، حيث إن هذا الجهاز يمكن استعماله مع المنظار أو بدونه"، لافتاً أن من مزايا المنظار أيضا أنه يساعد على التكبير مما يساعد الجراح فى تقييم الأنسجة بصورة أكثر دقة.

وفى تخصص جراحة العظام يمكن استعمال المنظار فى علاج أغلب إصابات المفاصل، خاصةً مفاصل الركبة والكتف، فضلاً عن المفاصل الأخرى مثل الفخذ أو الكاحل أو الكوع، ويمكن أيضا استعمال المنظار فى بعض جراحات القدم واليد والفخذ.

كيف يتم استخدام المنظار خلال جراحات العظام؟

ما هى مضاعفات المنظار فى جراحة العظام؟

>وكشف عمارة عن طريقة استخدام المنظار خلال جراحات العظام، لافتاً أنه يتم حقن سائل داخل المفصل لنفخه وتحسين الرؤية، ثم يتم إدخال المنظار، (وهو آلة رفيعة سمكها يماثل سمك القلم الرصاص)، ويتم فحص المفصل ثم بعدها يتم إدخال الآلات الرفيعة أيضا لعلاج الإصابات بالغضاريف أو الأربطة أو العظام داخل المفصل أو علاج الأوتار أو التليفات حول القدم أو الرسغ.>وأضاف أستاذ جراحة العظام أن مضاعفات المنظار هى نفسها المضاعفات الناجمة عن أى جراحة مثل حدوث التهابات أو تلوث أو عدم حدوث التئام للأنسجة بصورة صحيحة، ولذلك يجب على المريض والطبيب تنفيذ الخطوات الصحيحة فى العلاج قبل وبعد الجراحة فضلاً عن استعمال التجهيزات المناسبة أثناء الجراحة.

ولفت فى الوقت نفسه أنه لا يجب اعتبار أن جراحة المنظار أفضل من الجراحة المفتوحة، لأن لكل منهما الحالات التى تستفيد منها، وبالتالى فاستعمال المنظار فى غير موضعه يضر أكثر مما يفيد والعكس صحيح، مؤكداً أن نسب نجاح أغلب جراحات المنظار تتراوح بين 93 و95% وهى تعتبر نسبة عالية فى الجراحات.

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