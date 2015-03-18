للرياضيين.. نصائح للحفاظ على الوزن المثالى

النظام الغذائى للرياضيين

نصائح للرياضيين للحفاظ على الوزن

الرياضى يحتاج للثبات على الوزن المثالى لأطول فترة ممكنة كى يتمكن من الحفاظ على مستواه الاحترافى والبدنى فى لعبته التى يحترفها، الدكتورة سمر راضى أخصائية العلاج الطبيعى والنحافة توضح أن الرياضى عليه الحفاظ على وزنه دون الشعور بالحرمان من الطعام الذى يحب، كى يتمكن من الثبات على وزنه المثالى دون خلل أو فترات اختلال.>وتوضح سمر أن الرياضى يحتاج للإرادة فى نظامه الغذائى، كالتى يتحلى بها عند رغبته فى الفوز فى مبارياته الهامة، ولذا عليه باتباع بعض النصائح التى تجعله أكثر قدرة على الامتناع عن الطعام الدسم وغير الصحى.>وحسبما تنصح أخصائية العلاج الطبيعى، فعلى الرياضى الاهتمام بوزن كتلة الجسم يوميا حتى فى العطلات وأيام التوقف عن أداء المباريات، حتى يصبح رقيبا على وزنه من الزيادة، مع الاهتمام بمكافأة نفسه بقطع حلوى والقليل من الطعام الجاهز والمشروبات المليئة بالسكر بين الحين والآخر حتى لا يشعر الجسم بعدم الرضا عن الغذاء الذى يصله، وكى يتمكن من ضبط سعراته الحرارية والتحكم فيها، ولكن عليه تجنب الطعام العشوائى، أو الإخلال بالنظام الغذائى إلا فى أوقات يحددها بنفسه كى يتحكم فيها.

وتابعت قائلة "على الرياضى أيضا إمداد جسمه بالدهون المفيدة وحسب الكمية التى يقررها طبيبه الخاص ومدربه، إضافة للاهتمام بتناول السوائل الطبيعية المفيدة، حتى لا يسرف فى السكريات المصنعة التى تؤذى صحته وتزيد وزنه دون داع وتقلل من مناعته وقوته البدنية، وعليه ألا يسرف فى تناول الطعام لقدرة جسمه على الحرق، فهى معلومة خاطئة قد تودى به إلى زيادة مفرطة دون داع".

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