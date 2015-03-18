دراسة: تزايد حالات الانتحار فى أماكن العمل بالولايات المتحدة

أظهرت دراسة حديثة، أن حالات الانتحار فى أماكن العمل آخذة فى الارتفاع فى الولايات المتحدة، خاصة بين العاملين فى وظائف خدمية، مثل الشرطة، ورجال الإطفاء، ليصبحوا الأكثر عرضة للمخاطر.

وقد قام الباحثون بتحليل بيانات نحو 1,700 حالة انتحار وقعت فى أماكن العمل، بين 1,5 مليون عامل سجلت خلال الفترة من 2003 – 2010.

وقد لاحظ الباحثون أن الوظائف الخدمية الوقائية هى الأعلى فى معدلات الانتحار فى أماكن العمل، بواقع 5,3 حالة فى كل مليون عامل، مشيرين إلى أنها أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الانتحار فى مكان العمل الوطنى بلغ 1,5 حالة لكل مليون.