أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: تزايد حالات الانتحار فى أماكن العمل بالولايات المتحدة

Google+ Print
دراسة: تزايد حالات الانتحار فى أماكن العمل بالولايات المتحدة دراسة: تزايد حالات الانتحار فى أماكن العمل بالولايات المتحدة
أظهرت دراسة حديثة، أن حالات الانتحار فى أماكن العمل آخذة فى الارتفاع فى الولايات المتحدة، خاصة بين العاملين فى وظائف خدمية، مثل الشرطة، ورجال الإطفاء، ليصبحوا الأكثر عرضة للمخاطر.

وقد قام الباحثون بتحليل بيانات نحو 1,700 حالة انتحار وقعت فى أماكن العمل، بين 1,5 مليون عامل سجلت خلال الفترة من 2003 – 2010.

وقد لاحظ الباحثون أن الوظائف الخدمية الوقائية هى الأعلى فى معدلات الانتحار فى أماكن العمل، بواقع 5,3 حالة فى كل مليون عامل، مشيرين إلى أنها أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الانتحار فى مكان العمل الوطنى بلغ 1,5 حالة لكل مليون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365