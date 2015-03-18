أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدرس يجلد طالب إعدادى بـ"الخرطوم" فى سوهاج.. و"التعليم" تقرر نقله

Google+ Print
مدرس يجلد طالب إعدادى بـ"الخرطوم" فى سوهاج.. و"التعليم" تقرر نقله مدرس يجلد طالب إعدادى بـ"الخرطوم" فى سوهاج.. و"التعليم" تقرر نقله
قام مدرس بمدرسة نجع عبد ربه المشتركة بقرية بلصفورة بالتعدى بالضرب وجلد الطالب عبد الله صلاح جاد بالصف الأول الإعدادى باستخدام خرطوم، مما أحدث إصابات بالغة بالظهر، وتبين أن المدرس مرتكب الواقعة يدعى "ح.ح.ف"، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب كثرة مشاغبة الطالب داخل الفصل.

وانتقل إلى مكان الواقعة بالمدرسة عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم وإسلام منصور مسئول التواصل بمدرية التربية والتعليم للتحقيق فى الواقعة، وقام وكيل الوزارة باتخاذ قرار عاجل بنقل المدرس إلى إدارة سوهاج التعليمية، لحين عرض أمره على محافظ سوهاج وانتهاء التحقيقات معه.


>

الطالب المصاب وعليه آثار الضرب

موضوعات متعلقة..
>


>- استمرارا لحوادث العنف داخل المدارس.. عامل بالمنوفية يتهم مدرس ابتدائى بالاعتداء الجنسى على نجلته.. الطفلة: جردنى من ملابسى.. ومعلم بأسوان يضرب تلميذا على رأسه بسبب "الشقاوة"
>
>- حبس مدرس 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفل فى الغردقة
>
>- ضبط مدرس لاتهامه بالتعدى جنسياً على طفلة أثناء "درس منزلى" بالمنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365