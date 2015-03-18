مدرس يجلد طالب إعدادى بـ"الخرطوم" فى سوهاج.. و"التعليم" تقرر نقله

قام مدرس بمدرسة نجع عبد ربه المشتركة بقرية بلصفورة بالتعدى بالضرب وجلد الطالب عبد الله صلاح جاد بالصف الأول الإعدادى باستخدام خرطوم، مما أحدث إصابات بالغة بالظهر، وتبين أن المدرس مرتكب الواقعة يدعى "ح.ح.ف"، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب كثرة مشاغبة الطالب داخل الفصل.

وانتقل إلى مكان الواقعة بالمدرسة عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم وإسلام منصور مسئول التواصل بمدرية التربية والتعليم للتحقيق فى الواقعة، وقام وكيل الوزارة باتخاذ قرار عاجل بنقل المدرس إلى إدارة سوهاج التعليمية، لحين عرض أمره على محافظ سوهاج وانتهاء التحقيقات معه.



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الطالب المصاب وعليه آثار الضرب

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