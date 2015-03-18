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قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة على الحدود “العراقية-الكويتية”

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قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة على الحدود “العراقية-الكويتية” قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة على الحدود “العراقية-الكويتية”

موقع الانفجار

قتل 3 عراقيين وأصيب 5 آخرون على الأقل، بانفجار شاحنة مفخخة كانت متوقفة في مرآب لتوقف الشاحنات والعربات بالقرب من منطقة سفوان في محافظة البصرة جنوبي العراق والمتاخمة للحدود مع الكويت.

وقال قائم مقام قضاء الزبير طالب الحصونة، إن شاحنة مفخخة كانت مركونة إلى جانب العشرات من الشاحنات والعربات في مرآب عام على جانب طريق يبعد عن ميناء أم قصر 11 كلم، ويبعد عن منطقة سفوان 12 كلم انفجرت، ما أحدث دماراً كبيراً في الشاحنات القريبة، وأدى لمقتل 3 سائقين وجرح 5 آخرين في حصيلة أولية ، حسب ما ذكر “موقع 24 الإماراتي”.

وأوضح أن خبراء المتفجرات هرعوا إلى مكان الحادث، لمعرفة ما اذا كان الانفجار نجم عن شاحنة واحدة أو أكثر.

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، قال إن الانفجار نجم عن تفجير شاحنة يقودها انتحاري.

وطوقت الشرطة العراقية موقع الحادث على الفور، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

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