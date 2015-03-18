انقلاب سيارة محملة بالدقيق يتسبب في شلل مروري بطريق “مصر ـ الإسكندرية”

شهد طريق “مصر ـ الإسكندرية” الزراعي، شللًا مروريًا، صباح اليوم الأربعاء، بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة محملة، بالدقيق بنهر الطريق للقادم إلى القاهرة.

وانزلق كونتنر حاويات من أعلى سيارة نقل بطريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي بعد بوابة الرسوم بالإسكندرية للقادم تجاه القاهرة، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالطريقين الذين شهدا الحادث وجارٍ رفع أثار الحادثين.

ويكثف رجال المرور جهودهم لتخفيف الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من العباسية في اتجاه وسط البلد وتخفيف الكثافات أعلى كوبري 15 مايو اتجاه ماسبيرو وأمام جامعة القاهرة وميدان النهضة.