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نتنياهو : نأمل في تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

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نتنياهو : نأمل في تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع نتنياهو : نأمل في تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

نتنياهو

أعلن حزب الليكود في بيان الأربعاء، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يأمل بتشكيل حكومة جديدة خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع من الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوزه.

وقال البيان إن “رئيس يريد ان يبدأ بتشكيل الحكومة فورا بهدف الانتهاء من هذه المهمة خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع″.

واضاف ان نتنياهو تحدث ليلا مع قادة الاحزاب التي يرى انها من الممكن أن تشكل جزءا من الائتلاف الحكومي في اشارة إلى احزاب البيت اليهودي اليميني المتطرف وحزب اسرائيل بيتنا المتشدد بالإضافة الى حزبي شاس ويهودية التوراة الموحدة لليهود المتشددين.

واعترف رئيس حزب العمل الاسرائيلي اسحق هرتزوغ نتنياهو في الانتخابات التشريعية وتمنى له “التوفيق”. وصرح هرتزوغ لوسائل الاعلام الاسرائيلية “تحدثت منذ دقائق قليلة مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. هنأته بفوزه وتمنيت له التوفيق”.

وبعد ان تعلن النتائج الرسمية للانتخابات في موعد اقصاه بعد ظهر الخميس على الارجح، سيكون امام الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين سبعة ايام لاختيار من سيكلفه تشكيل الحكومة.

وامام الاخير 28 يوما لتشكيل ائتلافه. ويستطيع الرئيس اذا اقتضت الضرورة تمديد هذه الفترة 14 يوما.

اما في النسبة المئوية، فقد اعلنت اللجنة الانتخابية المركزية ان الليكود حصل على اكثر بقليل من 23 في المئة من الاصوات والاتحاد الصهيوني على اقل بقليل من 19 في المئة.

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