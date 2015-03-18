ضبط 893 زجاجة خمور بحوزة 3 أشخاص بمركز بني مزار بالمنيا‎

تمكنت شرطة مباحث الأداب بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء ، من ضبط 893 زجاجة خمور، بحوزة 3 أشخاص ، بقصد الإتجار، بمركز بنى مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من رئيس مباحث الأداب، يفيد بضبط كل من ، هانى . ص . ج 30 سنة عامل ، وبحوزته 625 زجاجة بيرة إستيلا ، عزت . ق . ف 30 سنة عامل ، وبحوزته 48 كانز “بيرة” إستيلا ، كريم . ع . م 30 سنة فلاح ، والمقيمين جميعا بمركز بنى مزار ، وبحوزته 240 كانز بيرة إستيلا ، بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.