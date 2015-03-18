أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 893 زجاجة خمور بحوزة 3 أشخاص بمركز بني مزار بالمنيا‎

Google+ Print
ضبط 893 زجاجة خمور بحوزة 3 أشخاص بمركز بني مزار بالمنيا‎ ضبط 893 زجاجة خمور بحوزة 3 أشخاص بمركز بني مزار بالمنيا‎

 

تمكنت شرطة مباحث الأداب بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء ، من ضبط 893 زجاجة خمور، بحوزة 3 أشخاص ، بقصد الإتجار، بمركز بنى مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من رئيس مباحث الأداب، يفيد بضبط كل من ، هانى . ص . ج 30 سنة عامل ، وبحوزته 625 زجاجة بيرة إستيلا ، عزت . ق . ف 30 سنة عامل ، وبحوزته 48 كانز “بيرة” إستيلا ، كريم . ع . م 30 سنة فلاح ، والمقيمين جميعا بمركز بنى مزار ، وبحوزته 240 كانز بيرة إستيلا ، بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا