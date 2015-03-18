ضبط 10 متهمين منتمين لتنظيم الإخوان و20 قطعة سلاح في حملة أمنية بالمنيا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط 10 متهمين ، منتمين لتنظيم الإخوان الإرهابية، والصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة ، لتورطهم فى إقتحام مراكز شرطية، ومخالفة قانون التظاهر، والتحريض على أعمال العنف والشغب، وضبط 7 متهمين هاربين من أحكام قضائية ، و20 قطعة سلاح ، فى حملة أمنية بالمنيا.

ونجحت الحملة في تمكنت الحملة ، من ضبط 3 متهمين بمركز ديرمواس ، والمطلوبين فى واقعة القضية رقم 3402/2013 ، إقتحام مجلس المدينة ، وضبط متهم بمركز سمالوط ، والمطلوب فى واقعة القضية رقم 4324/2014 ، لحريق مقهى والإنضمام إلى تنظيم إرهابى ، وضبط متهم بمركز مغاغة ، والمطلوب فى واقعة القضية رقم 800/2014 ، بإقتحام مركز الشرطة .

وتم ضبط متهم بمركز العدوة ، والمطلوب فى واقعة القضية رقم 588/2013 ، بإقتحام مركز الشرطة ، وضبط 4 متهمين بمخالفة قانون التظاهر ، والتحريض على أعمال العنف والشغب ، وضبط 7 متهمين هاربين من أحكام قضائية، ( سرقة – مخدرات – شروع فى القتل – إحداث عاهة ، مشاجرة وإحراز سلاح نارى .

وتمكنت حملة أمنية ، من ضبط 20 قطعة سلاح آلى وخرطوش ، وطلقات نارية ، عبارة عن (6 بندقية آلية – 6 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى الصنع – 54 طلقة متنوعة ) ، غير مرخصة ، وبحوزة 21 متهما بالمنيا .