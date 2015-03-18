مصرع طفل وإصابة 17 آخرين فى انقلاب سيارة لعمال مزارع بطريق “القاهرة ـ العاشر”

لقي صباح اليوم الأربعاء، طفل “11 عامًا” مصرعه، وأصيب 17 آخرون بينهم 6 إناث، بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء توجههم إلى العمل بمزارع الموالح، بطريق “القاهرة – العاشر من رمضان” بالشرقية بالكوبري 56.

تلقى اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد انقلاب سيارة محملة بعدد من عمال المزارع أغلبهم أطفال بطريق “القاهرة- العاشر”، وتم إخطار سيارات الإسعاف للتوجه لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات القريبة.

وتبين من التحريات الأولية، وفاة طفل عمره 11 عامًا، وإصابة 17 آخرين بينهم 6 إناث بكدمات وكسور، وذلك أثناء انقلاب السيارة أثناء نزولها من الكوبرى.