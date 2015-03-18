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ضبط 6 عائمات ببحيرة المنزلة مُحملين بـ5 أطنان بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية

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تمكنت إدارة المسطحات المائية ببورسعيد، من ضبط 6 عائمات ببحيرة المنزلة مُحملين بكمية من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت 5 أطنان.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن بورسعيد قيام عدد من مهربى البضائع بإستغلال مياة بحيرة المنزلة فى تهريب البضائع عبر لنشات مجهزة بمواتير فائقة السرعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قسم شرطة المسطحات المائية من ضبط  6  عائمات مائية بمنطقة كوبرى اللنش مُحملين بكميات من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية وزنت جميعها 5 طن.

 

 

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