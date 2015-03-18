نتنياهو يشكر زوجته سارة ويقبلها 13 قبلة أثناء خطابه

ليس مألوفا في الخطابات العامة أن يقوم رئيس وزراء إسرائيل، أو شخصية سياسية بوزن رئيس حزب بتكرار التقبيل لزوجته 13 مرة أثناء خطابه.

نتنياهو ومنذ صعوده منصة الخطاب في تل أبيب وقفت بجانبه زوجته سارة نتنياهو، بحماس وتصفيق، أعقبه تقبيل متبادل بين الزوجين.

وما أن مضى نتنياهو يحيي الجماهير الحاضرة، حتى عاود المشهد، هذا الحدث تكرر عند هتاف الجماهير له ولزوجته.

تعداد القبلات تواصل حتى وصل إلى 13 قبلة، بحسب مراسل الأناضول.

وقدم نتنياهو الشكر لزوجه لوقوفها بجانبه في الانتخابات، وتحملها عناء المشكلات التي تسببت بها تلك الانتخابات.

سارة نتنياهو تلقت في الأسابيع الأخيرة نقدا واسعا من الإعلام والشخصيات السياسية خاصة بعد كشف تقارير رسمية صادرة عن مراقب الدولة والذي أشار إلى ارتفاع مصروفات منزل نتنياهو، وتورط زوجته في ملفات تمس نزاهة البيت الحكومي.

وتأتي القبلات بعد ساعات من بيان عينات الاستطلاع التي أجرتها القنوات الإسرائيلية والتي أظهرت تفوق حزب الليكود (يمين) بقيادة نتنياهو على “المعسكر الصهيوني” بقيادة إسحاق هرتسوغ.