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بالصور.. تجمهر عمال شركة للاستثمار الزراعى بالإسماعيلية لتحقيق مطالبهم

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تجمهر عمال إحدى شركات الاستثمار الزراعى بالقصاصين بالإسماعيلية، بمقر الشركة، صباح اليوم الأربعاء، رافضين استئناف العمل، قبل تحقيق مطالبهم، ويأتى على رأسها التعيين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وطالب العمال، الذى مر على عملهم بالشركة ما يقرب من 4 سنوات، تحرير عقد عمل قانونى بين العمال والشركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تبلغ مرتباتهم 750 جنيها فقط، وتأمين صحى ثابت وتوفير صيدلية بمقر الشركة متوفر بها مضاد للزواحف لعلاج الحالات الحرجة مثل لدغ الثعابين والعقارب.

العمال يرفضون العمل قبل تنفيذ مطالبهم.- 2015-03 - اليوم السابع
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العمال يرفضون العمل قبل تنفيذ مطالبهم.

استمرار تجمهر العمال - 2015-03 - اليوم السابع
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استمرار تجمهر العمال

العمال يطالبون بسرعة تنفيذ مطالبهم - 2015-03 - اليوم السابع
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العمال يطالبون بسرعة تنفيذ مطالبهم

قوات الشرطة تتفاوض مع العمال لاستئناف العمل- 2015-03 - اليوم السابع
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قوات الشرطة تتفاوض مع العمال لاستئناف العمل

قوات الأمن وسط العمال- 2015-03 - اليوم السابع
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قوات الأمن وسط العمال

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