محافظ البحيرة: تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الجادين بالمحافظة

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين على أرض المحافظة، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لتطوير المدن والمراكز المختلفة.

وأضاف "سلطان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم طرح عدة مشروعات مهمة، تمثل المحافظة خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، وأهمها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لب الورق من قش الأرز، على مساحة 100 فدان بمدينة رشيد، باستثمارات سعودية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، وإقامة مشروع مجمع متكامل بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية على مساحة 120 فدانًا بوادى ومصنع آخر لإنتاج الإطارات والكاوتشوك، بالإضافة إلى مشروع إقامة مدينة صناعية طبية بحوش عيسى على مساحة 346 فدانًا، باستثمارات متوقعة 5 مليارات جنيه توفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه سيتم إنشاء مشروع التجمع الحرفى السكنى بقرية فرهاش بحوش عيسى المقام على مساحة 13.8 فدان باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون جنيه تضم مشروعات صناعية حرفية وإسكانية وخدمية وكذلك مشروع البورصة السلعية بمركز بدر والتى تقيمة الغرفة التجارية على مساحة 240 ألف متر، والتى تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لتجارة السلع الغذائية وتصديرها للخارج بمواصفات عالمية.