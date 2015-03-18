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الحكومة تحسم الأسبوع المقبل اسم مكتب استشارى ينقذ صناعة النسيج

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الحكومة تحسم الأسبوع المقبل اسم مكتب استشارى ينقذ صناعة النسيج الحكومة تحسم الأسبوع المقبل اسم مكتب استشارى ينقذ صناعة النسيج
تحسم ممثلة فى وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج الأسبوع المقبل اسم المكتب الاستشارى الفائز بإعداد خطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتطوير الشركات التابعة للقطاع العام البالغ عددها 32 شركة، وذلك من بين مكتبين عالميين هما مكتب "جيرسى" السويسرى ومكتب "صحارى".

وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنسيج، أن الشركة ستحسم اسم المكتب الفائز بإعداد الخطة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، وذلك عقب الفصل فى العروض المقدمة من قبل المكتبين.

وأضاف رئيس نقابة النسيج أن بيت الخبرة الفائز بإعداد خريطة الانقاذ سيحصل على دراسة مصغرة حول المشاكل التى تعانى منها الصناعة لمساعدته فى إعداد روشتة إنقاذ الصناعة تتضمن معاناة الصناعة من عدم وجود هيكلة الشركات والماكينات ومواكبتها للتطور التكنولوجى خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لإعداد وتجهيز العمال على هذا التطور، وزيادة معدلات التهريب عبر الحدود ودخول البضائع المهربة للأسواق المصرية بأسعار منخفضة مما ساهم فى ضعف الإقبال على المنتجات المحلية.


>- الحكومة تطرح كراسة شروط لاختيار بيت خبرة لإنقاذ صناعة النسيج

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مصر 365

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