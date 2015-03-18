مطار القاهرة يستقبل 136 مصريا عائدين من ليبيا فى رحلة جديدة لمصر للطيران

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء طائرة مصر للطيران قادمة من مطار جربا بتونس، وعلى متنها عدد 136 راكبا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بصالة الوصول الدولى ٢ من قبل ضباط إدارة الجوازات.

وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة لأرض الوطن.

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