أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مطار القاهرة يستقبل 136 مصريا عائدين من ليبيا فى رحلة جديدة لمصر للطيران

Google+ Print
مطار القاهرة يستقبل 136 مصريا عائدين من ليبيا فى رحلة جديدة لمصر للطيران مطار القاهرة يستقبل 136 مصريا عائدين من ليبيا فى رحلة جديدة لمصر للطيران
استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء طائرة للطيران قادمة من مطار جربا بتونس، وعلى متنها عدد 136 راكبا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بصالة الوصول الدولى ٢ من قبل ضباط إدارة الجوازات.

وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة لأرض الوطن.


>-القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 8 عملات أثرية إلى السعودية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة