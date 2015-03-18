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زعيم المعارضة الإسرائيلية يعترف بهزيمته ويهنئ "نتنياهو" بالفوز (تحديث)

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زعيم المعارضة الإسرائيلية يعترف بهزيمته ويهنئ "نتنياهو" بالفوز (تحديث) زعيم المعارضة الإسرائيلية يعترف بهزيمته ويهنئ "نتنياهو" بالفوز (تحديث)
اعترف رئيس حزب العمل الإسرائيلى إسحق هرتزوغ، بفوز منافسه رئيس المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فى الانتخابات التشريعية وتمنى له "التوفيق"، وفق ما قال لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال هرتزوغ: "تحدثت منذ دقائق قليلة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهنأته بفوزه وتمنيت له التوفيق".


>فيما أعلن حزب الليكود فى بيان اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، يأمل بتشكيل حكومة جديدة خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع من الانتخابات التشريعية التى انتهت بفوزه.

وقال البيان إن "رئيس الحكومة يريد ان يبدأ بتشكيل الحكومة فورا بهدف الانتهاء من هذه المهمة خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع".

وأشار البيان، إلى أن "نتانياهو" تحدث ليلا مع قادة الاحزاب التى يرى انها من الممكن ان تشكل جزءا من الائتلاف الحكومى.

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مصر 365

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