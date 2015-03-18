نقل مصابى انقلاب سيارة عمال المزارع بطريق "القاهرة - العاشر" للمستشفى

نقلت سيارة الإسعاف بالعاشر من رمضان، منذ قليل 17 طفلا من عمال المزارع بينهم 6 إناث، لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر، إثر إصابتهم بكدمات وكسور فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء توجهم للعمل باليومية بمزارع الموالح، صباح اليوم الأربعاء، بطريق "القاهرة – العاشر من رمضان بالشرقية".

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بانقلاب سيارة محملة بعدد من أطفال العمالة بالمزارع بطريق "القاهرة - العاشر" وتم إخطار سيارات الإسعاف، للتوجه لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات القريبة.

تبين من التحريات الأولية، وفاة طفل عمره 11 عاما وإصابة 17 آخرين بينهم 6 إناث بكدمات وكسور، وذلك لانقلاب السيارة أثناء نزولها من الكوبرى، وتبين أنها محملة بعدد من عمال المزارع بالأجر اليومى.

- مصرع طفل وإصابة 17 فى انقلاب سيارة لعمال مزارع بطريق القاهرة –العاشر