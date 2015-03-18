نقل مصابى انقلاب سيارة عمال المزارع بطريق "القاهرة - العاشر" للمستشفى

نقلت سيارة الإسعاف بالعاشر من رمضان، منذ قليل 17 طفلا من عمال المزارع بينهم 6 إناث، لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر، إثر إصابتهم بكدمات وكسور فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء توجهم للعمل باليومية بمزارع الموالح، صباح اليوم الأربعاء، بطريق "القاهرة – العاشر من رمضان بالشرقية".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصرع طفل وإصابة 17 فى انقلاب سيارة لعمال مزارع بطريق القاهرة –العاشر
تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بانقلاب سيارة محملة بعدد من أطفال العمالة بالمزارع بطريق "القاهرة - العاشر" وتم إخطار سيارات الإسعاف، للتوجه لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات القريبة.
تبين من التحريات الأولية، وفاة طفل عمره 11 عاما وإصابة 17 آخرين بينهم 6 إناث بكدمات وكسور، وذلك لانقلاب السيارة أثناء نزولها من الكوبرى، وتبين أنها محملة بعدد من عمال المزارع بالأجر اليومى.
>- مصرع طفل وإصابة 17 فى انقلاب سيارة لعمال مزارع بطريق القاهرة –العاشر