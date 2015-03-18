أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. تنفيذ 50 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

Google+ Print
بالصور.. تنفيذ 50 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎ بالصور.. تنفيذ 50 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 50 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية.

ففي مركز شرطة جرجا، تم تأمين إزالة 13  حالة تعدي علي الأراضي الزراعية عبارة عن مباني مكونة من دور أول وثاني وثالث بالمسلح والخرسانة، وفي مركز شرطة طما تم تأمين إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية و6  حالة تعدي علي أملاك الدولة.

وفي مركز شرطة دار السلام، تم تأمين تنفيذ 4 حكم وقرار قضائي، ولا تزال جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا