بالصور.. تنفيذ 50 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 50 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية.

ففي مركز شرطة جرجا، تم تأمين إزالة 13 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية عبارة عن مباني مكونة من دور أول وثاني وثالث بالمسلح والخرسانة، وفي مركز شرطة طما تم تأمين إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية و6 حالة تعدي علي أملاك الدولة.

وفي مركز شرطة دار السلام، تم تأمين تنفيذ 4 حكم وقرار قضائي، ولا تزال جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة.