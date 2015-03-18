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غدا..سماع شهود الإثبات بإعادة محاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت"

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غدا..سماع شهود الإثبات بإعادة محاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت" غدا..سماع شهود الإثبات بإعادة محاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا الخميس، سماع شهود الإثبات، بإعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، وغرمت المحكمة بالجلسة السابقة شاهدين الاثبات الاول والخامس مبلغ 500 جنيه لتغيبهم دون عذر.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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مصر 365