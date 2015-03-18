أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 4 قيادات إخوانية من المتورطين فى أعمال عنف بالبحيرة

Google+ Print
القبض على 4 قيادات إخوانية من المتورطين فى أعمال عنف بالبحيرة القبض على 4 قيادات إخوانية من المتورطين فى أعمال عنف بالبحيرة
تمكن فجر اليوم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بالاشتراك وضباط إدارة الأمن الوطنى، من ضبط 4 قيادات لتنظيم الإخوان الإرهابى من المتورطين فى أعمال عنف.

كانت قوات أمن البحيرة فد نجحت فى إلقاء القبض على كل من "أنور عاطف محمد الجروانى، وكامل حسين محمد أبو حسين، رئيس قسم بشركة الغزل بكفر الدوار، وأيمن عاطف محمد الجروانى حاصل على بكالوريوس تربية، ومقيمين الملقة مركز كفر الدوار، وأشرف إبراهيم إبراهيم محاسب ومقيم مساكن الحرير مركز كفر الدوار والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 5748/2015 جنح مركز كفر الدوار التحريض على التظاهر وأعمال العنف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365