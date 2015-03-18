القبض على 4 قيادات إخوانية من المتورطين فى أعمال عنف بالبحيرة

تمكن فجر اليوم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بالاشتراك وضباط إدارة الأمن الوطنى، من ضبط 4 قيادات لتنظيم الإخوان الإرهابى من المتورطين فى أعمال عنف.

كانت قوات أمن البحيرة فد نجحت فى إلقاء القبض على كل من "أنور عاطف محمد الجروانى، وكامل حسين محمد أبو حسين، رئيس قسم بشركة الغزل بكفر الدوار، وأيمن عاطف محمد الجروانى حاصل على بكالوريوس تربية، ومقيمين الملقة مركز كفر الدوار، وأشرف إبراهيم إبراهيم محاسب ومقيم مساكن الحرير مركز كفر الدوار والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 5748/2015 جنح مركز كفر الدوار التحريض على التظاهر وأعمال العنف".