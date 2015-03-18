القبض على 4 قيادات إخوانية من المتورطين فى أعمال عنف بالبحيرة

تمكن فجر اليوم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بالاشتراك وضباط إدارة الأمن الوطنى، من ضبط 4 قيادات لتنظيم الإخوان الإرهابى من المتورطين فى أعمال عنف.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت قوات أمن البحيرة فد نجحت فى إلقاء القبض على كل من "أنور عاطف محمد الجروانى، وكامل حسين محمد أبو حسين، رئيس قسم بشركة الغزل بكفر الدوار، وأيمن عاطف محمد الجروانى حاصل على بكالوريوس تربية، ومقيمين الملقة مركز كفر الدوار، وأشرف إبراهيم إبراهيم محاسب ومقيم مساكن الحرير مركز كفر الدوار والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 5748/2015 جنح مركز كفر الدوار التحريض على التظاهر وأعمال العنف".